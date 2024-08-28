Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi kura hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Bu sezon yeni formata geçen Şampiyonlar Ligi kura çekimini Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da özel bir yazılım kullanılarak yapılacak. Kurayı canlı olarak takip etmek isteyen sporseverler aramalarını hızlandırdı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura hangi kanalda, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek. İlk maçlar ise 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

8 hafta devam edecek lig, 29 Ocak 2025'te oynanacak müsabakalarla sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri TRT 1'den ekranlarından canlı olarak şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT AÇIKLANDI

2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir değişiklik yaşanacak. Geleneksel grup aşaması kaldırılacak ve yerine 36 takımlı bir lig sistemi getirilecek.

Yeni formata göre, kura çekimleri Monako'daki Grimaldi Forum'da özel bir yazılım kullanılarak yapılacak. Yazılım, iç ve dış sahada oynanacak maçları da belirleyecek ve karşılaşma tarihleri ile saatleri 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Bu yeni düzenlemede, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takımdan 29'u ülkelerindeki lig derecelerine göre doğrudan katılım hakkı kazanacak. Kalan 7 takım ise play-off turlarının sonuçlarına göre belirlenecek.

Takımlar, puan katsayılarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Her takım, kendi torbasındaki takımlar da dahil olmak üzere toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak. Maçların 4'ü evinde, 4'ü ise deplasmanda oynanacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında yer alan takımlar ise iki ayaklı play-off maçları oynayacak. Play-off eşleşmeleri 9-16 ve 17-24 sıralamaları arasındaki takımlar arasında yapılacak. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna kalacak.

25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise alt kupaya katılma hakkı elde edemeyecek ve Avrupa serüvenlerini noktalandıracak. Son 16 turundan itibaren eleme usulü maçlar devam edecek.