Şampiyonluk hediyesi! Süper Lig devine Pep Guardiola'nın prensi: Bernardo Silva

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bir hayli kızıştı. Ligde zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'de gözler, derbi maçına çevrildi. Ligin 25. haftasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Öte yandan oldukça hareketli geçen devre arası transfer döneminin ardından, önümüzdeki yaz transfer dönemi için dikkat çeken bir hamle geldi. Bu sezon adeta kabus gibi bir dönem geçiren ve Pep Guardiola önderliğinde kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan Manchester City'de Bernardo Silva'nın bileti kesildi.

BERNARDO SILVA DUYURULDU!

İngiliz basını, Manchester City'nin yaz aylarında tecrübeli futbolcusu Bernardo Silva ile yollarını ayıracağını duyurdu. 2017'den bu yana mavi formayı terleten Portekizli oyuncu için talipleri şimdiden harekete geçmiş durumda. İngiliz basınında geniş yer bulan haberin detayında, İspanya, Portekiz ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün Bernardo Silva'yı radarına aldığı belirtildi.

Öte yandan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a da önerildi.

ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ

Uzun yıllar Manchester City forması giyen ve burada Pep Guardiola'nın en büyük kozlarından birisi olmayı başaran Bernardo Silva, İstanbul'a gelebilir. Gelen bilgilere göre; Süper Lig'i lider tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın hesaplarını yapan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, buradan gelecek olan bütçeyle birlikte bu transferi bitirebilir.

Bu sezon 34 maçta yalnızca 3 gol ve 4 asist kaydedebilen Bernardo Silva, Manchester City kariyeri boyunca ise 69'ar gol ve asist üretti.