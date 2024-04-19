Sergen Yalçın sesleri! Harekete geçtiler

Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın sesleri yükselmeye başladı.

SERGEN YALÇIN İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve birçok teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeniden Sergen Yalçın ismi gündeme geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Yalçın için harekete geçti. Takımın başına başarılı çalıştırıcının getirilmesi için binlerce paylaşımda bulunuldu. Yönetimin ise bu talep karşısında ne yapacağı merak konusu.

2 KUPA KALDIRMIŞTI

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini yaptığı 2020-21 sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Başarılı çalıştırıcı daha önceden Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı. 51 yaşındaki teknik adam şu anda ise Antalyaspor'un başında.