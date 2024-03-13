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Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Resmen duyurdular

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, aldığı kötü haberle adeta sarsıldı. Akdeniz temsilcisine yeni bir hava katan deneyimli çalıştırıcının bütün planları suya düştü. İşte Sergen Yalçın haberinin detayları...

13 Mart 2024 Çarşamba 14:53 | Son Güncelleme:
Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Resmen duyurdular
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Kısa bir süre önce Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a imza atarak teknik direktörlüğe geri dönen Sergen Yalçın, pozitif futboluyla spor kamuoyundan geçer not almayı başarmıştı. Önümüzdeki sezon kendi kuracağı kadro ile daha başarılı bir grafik çizmesi beklenen Yalçın için işler istediği gibi gitmedi.

SERGEN YALÇIN'A BÜYÜK DARBE

Süper Lig'de Antalyaspor'un başına geçtikten sonra takıma yeni bir oyun anlayışı aşılamaya çalışan Sergen Yalçın'a büyük bir darbe vuruldu. Ajansspor'da yer alan habere göre; FIFA, Antalyaspor'un transfer yasağı cezasını güncelleyerek süresiz olarak transfer yasağı getirdi. Sergen Yalçın'ın yeni sezonda kendi kadrosunu kurmak için hazırlık yaparken gelen haber ona kötü bir sürpriz oldu. Yalçın'ın transfer yasağının son durumuna göre yeni sözleşme için karar vermesi bekleniyor.

BAŞKAN YASAĞIN KALKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Yakın zamanda Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, transfer yasağı ile ilgileneceklerini söylemişti. Boztepe, yasağın kalkması için 200 bin euro gibi bir ödemenin yapılması gerektiğini ve transfer yasağını kaldıracaklarını söylemişti.

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