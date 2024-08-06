2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile kozlarını paylaşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi Sırbistan ya da İtalya olacak. İkilinin karşılaşmasını kaçırmak istemeyenler ile rakibin kim olduğunu merak edenler "Sırbistan İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları'nın rakibi kim oldu?" sorularına yanıt arıyor...

SIRBİSTAN İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya-Sırbistan voleybol maçı da bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

Olimpiyat mücadeleleri TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilebiliyor.

FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİBİ KİM OLDU?

Filenin Sultanları'nın rakibi bu akşam belli olacak.

Filenin Sultanları Yarı Final'de! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?