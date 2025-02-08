Sivasspor-Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! Sivasspor-Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler

Sivasspor-Beşiktaş maç kadrosu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında gerçekleşecek olan kritik mücadelede karşı karşıya gelecek iki takımın taraftarları tarafından merak ediliyor. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde yer alan 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İşte Sivasspor-Beşiktaş maç kadrosu (muhtemel 11'ler)

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, kritik bir mücadelede Net Global Sivasspor'a konuk olacak. 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş, teknik direktör değişiklikleriyle birlikte yeni bir ivme yakalamak istiyor. Sivasspor-Beşiktaş maç kadrosunda 'kara kartal'ın hücum hattında Aboubakar ve Rashica'nın performansı, deplasmanda gol yollarında etkili olma açısından büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ'TA SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER VE AYRILIKLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor deplasmanına altı önemli eksikle gidiyor. Sarı kart cezalısı Rafa Silva ve sakatlıkları süren Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

Ayrıca, Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart sınırında bulunuyor ve bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş'ta ayrıca hafta içinde iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Cher Ndour, Fiorentina'ya transfer olurken, Moatasem Al-Musrati Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Eksiklerine rağmen Beşiktaş, Sivasspor karşısında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Emirhan, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan, Manaj.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Immobile.