Sofyan Amrabat krizi! Direkt bileti kesildi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan karşılaşmayı sarı lacivertliler, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ardından maça ilk 11'de başlayan Sofyan Amrabat için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SOFYAN AMRABAT DEPREMİ!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayla birçok maça çıksa da henüz beklenen seviyeye çıkamadı. Zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da genel olarak hayal kırıklığı yaşatan 28 yaşındaki futbolcu, taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve devre arasında hocası Jose Mourinho tarafından oyundan alınan Sofyan Amrabat, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

BÜYÜK TEPKİ!

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyununu beğenmeyen taraftarlar, Sofyan Amrabat'a da büyük tepki gösterdi. Birçok taraftar, sosyal medya üzerinden oyuncuyu eleştirdi.

Yapılan paylaşımlarda, oyuncunun yetersiz performansına tepki gösterildi. İşte Sofyan Amrabat için yapılan bazı paylaşımlar;

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