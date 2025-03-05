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Süper Lig devi işi bitirdi! Takımın yeni golcüsü Krzysztof Piatek

Krzysztof Piatek, Süper Lig devinin yeni golcüsü oluyor. Başakşehir formasıyla yıldızlaşan 29 yaşındaki forvet için beklenen hamle geldi. İşte Krzysztof Piatek transferinin detayları...

Burak Yıldırım | 5 Mart 2025 Çarşamba 18:53 | Son Güncelleme:
Süper Lig devi işi bitirdi! Takımın yeni golcüsü Krzysztof Piatek
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Süper Lig'de heyecan, 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu sezon Avrupa potasına girmek için mücadele eden Başakşehir'de sezonun en dikkat çeken ismi ise Krzysztof Piatek. Turuncu lacivertlilerin Polonyalı santrforu, attığı gollerle birçok maçta takımını zafere taşıdı. 29 yaşındaki oyuncu 18 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışını zirvede götürürken, ligimizin devleri ise harekete geçti.

KRZYSZTOF PIATEK İMZAYI ATIYOR

Süper Lig'de gösterdiği etkili performansın ardından Başakşehir'in golcüsü, ligimizin devlerinin radarına girmişti. Gelen bilgilere göre; yeni sezonun planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor ve Beşiktaş, Krzysztof Piatek'i gündemine aldı.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve yeni sezonun kadro planlamasına erken başlayan Trabzonspor, takımın golcüsü Simon Banza'nın yüksek maliyeti sebebiyle bu transferde geri adım attı. Banza'nın bonservisini elinde bulunduran Braga'nın, 15 milyon euro + bonus + sonraki satıştan yüzde 25 pay talep etmesi sebebiyle rota Piatek'e çevrildi.

YENİ SEZON YENİ GOLCÜ

Öte yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçen Beşiktaş, Immobile'nin performansından memnun değil. Bu sebeple yaz aylarında İtalyan golcünün yerine bir takviye yapmak istiyor. Listede Krzysztof Piatek de yer alıyor.

İki dev kulüpten birinin yıldız oyuncuya imzayı attırması bekleniyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Polonyalı santrfor, 28 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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