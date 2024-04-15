Süper Lig devinden Liverpool'a transfer çalımı! Japon sağ bek Yukinari Sugawara İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Gelecek sezonun çalışmaları kapsamında Süper Lig devleri, kadrolarına yapacağı takviyelere yoğunlaştı. Sezonun ilk ve önemli transferi ise Japon futbolcu Yukinari Sugawara oldu.

YUKINARI SUGAWARA SÜPER LİG DEVİNDE!

Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan ve Hasan Arat dönemi sonrası Fernando Santos'la da çıkış yakalayamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlıları yaz transfer döneminde hareketli günler bekliyor. Bu sebeple çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş yönetimi, Japon sağ bek Yukinari Sugawara için kolları sıvadı. Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giyebileyin 23 yaşındaki futbolcunun transferinde büyük mesafe kat edildi.

LIVERPOOL DA İLGİLENİYORDU!

Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen yıldız futbolcu, sözleşmesinin son yılına girecek. Geçtiğimiz dönemlerde İngiliz kulübü Liverpool'un da oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği basına açıkça yansımıştı. Ancak Beşiktaş cephesi, oyuncuyla ve kulübüyle yapılan pazarlıklarda büyük mesafe kat etti. Valentin Rosier ile yollarını ayıran ve Svensson'dan da istediği verimi alamayan siyah beyazlılar, sağ bek bölgesini Sugawara'ya emanet edecek.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 23 yaşındaki Japon, bu sezon çıktığı 38 maçta 4 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

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