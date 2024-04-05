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Süper Lig devine Viking orta saha! Pierre-Emile Hojbjerg İstanbul'a geliyor

Pierre-Emile Hojbjerg Süper Lig devine imza atıyor. Sezon sonunda Tottenham'dan ayrılacak olan yıldız futbolcu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İşte Pierre-Emile Hojbjerg transferinin detayları...

5 Nisan 2024 Cuma 20:23 | Son Güncelleme:
Süper Lig devine Viking orta saha! Pierre-Emile Hojbjerg İstanbul'a geliyor
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Süper Lig'de 2023-24 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken transfer çalışmaları da başladı. Yeni sezonda birçok yıldız futbolcu için girişimler başladı. O futbolculardan birisi de Pierre-Emile Hojbjerg. Sezon sonunda Tottenham'dan ayrılacak olan Danimarkalı orta saha için flaş bir gelişme yaşandı.

PIERRE-EMILE HOJBJERG SÜPER LİG YOLUNDA!

2020'den bu yanan Premier Lig'de Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg, sezon sonunda kulübünden ayrılacak. Tottenham cephesi, yeni sezon planlamasına oyuncuyu dahil etmedi. Bu gelişme üzerine 28 yaşındaki orta sahanın menajeri, soluğu İstanbul'da aldı. Gelen bilgilere göre Pierre-Emile Hojbjerg'in menajeri, Süper Lig devleriyle temas halinde.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yıldız futbolcunun adı geçtiğimiz yaz da İstanbul devleriyle anılıyordu. Ancak Hojbjerg, İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Tottenham'ın ayrılık kararı alması üzerine, Danimarkalı futbolcuya Avrupa'dan önemli talipler çıktı. Süper Lig devlerinin de bu transferde devrede olduğu biliniyor. Önümüzdeki günlerde Pierre-Emile Hojbjerg transferinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan futbolcu, bu sezon İngiltere Premier Lig'de 29 maçta boy gösterdi. Hojbjerg, bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi.

www.aksam.com.tr

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