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Süper Lig devinin yeni hocası Giovanni van Bronckhorst! Anlaşma detayları ortaya çıktı

Giovanni van Bronckhorst Süper Lig devinin yeni teknik direktörü oldu. Uzun süredir boşta olan Hollandalı çalıştırıcıyla anlaşma sağlandı. İşte Giovanni van Bronckhorst cephesinde yaşanan o gelişme...

17 Nisan 2024 Çarşamba 18:47 | Son Güncelleme:
Süper Lig devinin yeni hocası Giovanni van Bronckhorst! Anlaşma detayları ortaya çıktı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken bu sezon beklentilerin çok altında kalan Beşiktaş'ta yeni sezonun yapılanması devam ediyor. Başta Başkan Hasan Arat olmak üzere sportif direktör Samet Aybaba ve beraberindeki yöneticiler, Fernando Santos sonrası yeni teknik adamın belirlenmesi için bir araya geldi. Siyah beyazlıların kararı ise Giovanni van Bronckhorst oldu.

ANLAŞMAYI DUYURDULAR!

İngiliz basınından gelen bilgiye göre; Beşiktaş ile Giovanni van Bronckhorst cephesi büyük ölçüde anlaşma sağladı. Daha önce de gündeme gelen 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, bu kez ikna edildi. Son olarak Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin, son pürüzlerin ortadan kalkmasının ardından resmi açıklamayı yapacağı ifade edildi.

BİR SÜREDİR BOŞTAYDI

Son olarak İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, yaklaşık 1,5 yıldır boştaydı. Bu süre zarfında Hollandalı teknik adam çeşitli kulüplerle görüşme sağlasa da hiç bir kulüple el sıkışmadı. Van Bronckhorst, Beşiktaş ile sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Hocalık kariyerinde Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başlayan Giovanni van Bronckhorst, burada takımın teknik direktörlüğü rolüne yükseldi. Genellikle 4-3-3 sistemini uygulatan 49 yaşındaki çalıştırıcı, kısa bir Çin macerasında da bulunmuştu.

www.aksam.com.tr

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