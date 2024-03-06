Süper Lig'de büyük kriz! Emre Belözoğlu neye uğradığını şaşırdı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu için işler yolunda gitmiyor. Küme hattının kıyısında bulunan sarı-lacivertlilerde genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ, KÜMENİN KIYISINDA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor. Ligdeki son 6 maçından yalnızca 2 puan toplayabilen Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 15. sıraya kadar geriledi ve küme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e kadar düştü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARİYERİNDE BİR İLK

Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük kariyerinde kötü bir ilki yaşadı. Daha önceden Fenerbahçe ve Başakşehir'i de çalıştıran genç çalıştırıcı, maç başına puan ortalaması olarak en kötü grafiğini başkent ekibinde çizdi. 43 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.50 puan toplayabildi.

ŞU ANA KADARKİ KARNESİ

Şu ana kadar MKE Ankaragücü'nün başında 26 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.