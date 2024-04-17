Süper Lig'de yılın transfer savaşı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Kelechi Iheanacho için devrede

Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışı sürerken kulüpler, gelecek sezon öncesi transfer planlamasına da başlamış durumda. Ligin 4 büyük ekibi, yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan oyuncular için nabız yoklamaya devam ediyor. Gündemin bir numaralı ismi ise şu sıralar Kelechi Iheanacho. İngiltere'de Leicester City forması giyen Nijeryalı forvet, sezonun sona ermesiyle birlikte takımından ayrılacak. Yıldız futbolcu cephesinde yaşanan bu gelişme, Süper Lig devlerini harekete geçirdi.

KELECHI IHEANACHO KAPIŞMASI BAŞLADI!

2017'den bu yana Leicester City'de top koşturan Kelechi Iheanacho, kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Yıldız futbolcunun yeni adresi Süper Lig olacak gibi duruyor. İngiliz basını, Nijeryalı golcü için ligimizin 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un devrede olduğunu duyurdu.

AVRUPA FAKTÖRÜ ÖN PLANDA

4 büyük kulübün bu transferde sürdürdüğü yarışta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elini Şampiyonlar Ligi faktörü güçlendiriyor. İki kulüpten sezonu şampiyon olarak tamamlayan ekip, yeni sezonda direkt olarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Öte yandan lig ikincisi ise Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Bu transferde Devler Ligi kozuyla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın biraz daha öne çıkabileceği konuşuluyor.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan 27 yaşındaki Kelechi Iheanacho, bu sezon Leicester City ile çıktığı 25 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

www.aksam.com.tr