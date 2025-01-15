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Tam bir deprem! Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşadı

Wilfried Zaha büyük bir şok yaşattı. Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan ve Olympik Lyon'a transfer olan Fildişi Sahilli futbolcunun bileti kesildi. İşte Wilfried Zaha cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 15 Ocak 2025 Çarşamba 19:34 | Son Güncelleme:
Tam bir deprem! Wilfried Zaha hayatının şokunu yaşadı
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Galatasaray'ın 2023 yazında büyük umutlarla Crystal Palace'tan transfer ettiği Wilfried Zaha, herkesi şoka uğrattı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde beklenen performansın çok uzağında kalan Fildişi Sahilli oyuncu, sarı kırmızılılarda gözden çıkarıldı. Galatasaray, sezon başında Wilfried Zaha'yı kiralık olarak Fransız ekibi Olympik Lyon'a göndermişti. Ancak tecrübeli futbolcu burada hayatının şokunu yaşadı.

WILFRIED ZAHA İÇİN YOLUN SONU!

Galatasaray'da kendisine verilen şansları değerlendiremeyen ve takımda istenmeyen adam haline gelen Wilfried Zaha, kiralık olarak formasını giydiği Olympik Lyon'da da gözden çıkarıldı. Fransız basını, Zaha için alınan kararı duyurdu.

Sezon başından bu yana Ligue 1 ekibinde 1 gol bile kaydedemeyen Wilfried Zaha, takımdan gönderilmek isteniyor. Lyon'da teknik heyet, oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına dahi izin vermiyor. Bu sezon ekonomik anlamda da zor bir dönem içerisinde bulunan Lyon, devre arasında sözleşmesini feshederek Zaha'nın maaş yükünden kurtulmak istiyor.

KİMSE ONU İSTEMİYOR

Öte yandan Galatasaray ise Wilfried Zaha'nın geri dönmesine karşı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyu takımda istemiyor. Zaha için sezon sonuna kadar Galatasaray defteri kapanmış gibi duruyor.

32 yaşındaki futbolcunun menajeri, oyuncusuna kulüp arayışında. Ancak henüz Wilfried Zaha'ya talip olan bir ekip de çıkmış değil. Bir dönem İngiltere'de performansıyla her maçta gündem olan ve kariyerinde önemli başarılar elde eden Wilfried Zaha, şu anda kendisine kulüp bulmakta güçlük çekiyor.

Oyuncunun sezon sonunda Lyon ile olan kiralık sözleşmesi bitecek, Galatasaray'da ise 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

www.aksam.com.tr

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