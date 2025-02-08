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Tarihe geçecek imza! Resmen duyurdular: Arjantinli golcü Lautaro Martinez

Lautaro Martinez tarihi bir imzaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Inter'de forma giyen dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü resmen duyurdular. İşte Lautaro Martinez transferinin tüm detayları...

Burak Yıldırım | 8 Şubat 2025 Cumartesi 19:17 | Son Güncelleme:
Tarihe geçecek imza! Resmen duyurdular: Arjantinli golcü Lautaro Martinez
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2018'de transfer olduğu Inter'de büyük başarılar yakalayan Lautaro Martinez, takıma veda ediyor. 27 yaşındaki Arjantinli golcü, tarihi bir imzaya hazırlanıyor. Lautaro Martinez'in yeni durağı duyurulurken, dünya futbolunda en çok konuşulan transferlerden de biri haline geldi.

LAUTARO MARTINEZ HAMLESİ

İtalya Serie A devi Inter'in golcü futbolcusu Lautaro Martinez için dev bir hamle geldi. Son yıllarda takımının en etkili oyuncularından birisi olan ve güncel piyasa değerini de 100 milyon euro'ya kadar yükselten 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin yolunu tutuyor. Premier Lig ekibi Arsenal, tarihi bir hamle gerçekleştirerek Lautaro Martinez'i renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

YENİ BİR MACERA!

Gelen bilgilere göre; Arsenal Menajeri Mikel Arteta da Lautaro Martinez'i çok istiyor. Yaz aylarında forvet hattına bir yıldız takviyesi yapmak isteyen Londra ekibi, Lautaro için tüm şartları zorlayacak. Bu transfer, aynı zamanda Arsenal kulüp tarihinin de en pahalı transferi olarak da kayıtlara geçebilir.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olan golcü futbolcunun, Inter ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp her ne kadar onu bırakmak istemese de Arsenal'ın ısrarı, işleri değiştirebilir.

Bu sezon 32 maçta 15 gol ve 6 asist kaydeden Martinez, Inter kariyeri boyunca ise 144 gol attı.

www.aksam.com.tr | Fatih Burak Yıldırım

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