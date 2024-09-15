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Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ilk 11'ler belli oldu mu?

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı kaçırmak istemeyen sporseverler "Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ilk 11'ler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor...

15 Eylül 2024 Pazar 15:14 | Son Güncelleme:
Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ilk 11'ler belli oldu mu?
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Trabzonspor-Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti. Trabzonspor-Beşiktaş maçını canlı olarak takip etmek isteyenler aramalarını hızlandırdı. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor-Beşiktaş derbisi ilk 11'ler belli oldu mu?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak kritik mücadele 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Derbi heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor

Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Cham, Orsic, Banza

Beşiktaş

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

50 YILI AŞKIN YILLIK REKABET

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

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