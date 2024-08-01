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Trabzonspor Ruzomberok maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı saat kaçta?

Trabzonspor Ruzomberok maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar aramalarını hızlandırdı. Peki, Trabzonspor Ruzomberok maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ruzomberok maçı saat kaçta?

1 Ağustos 2024 Perşembe 14:45 | Son Güncelleme:
Trabzonspor Ruzomberok maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ruzomberok rövanş maçı saat kaçta?
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Trabzonspor Ruzomberok maçı bu akşam oynanacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımını Papara Park'ta ağırlıyor. Maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Peki, Trabzonspor Ruzomberok maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Ruzomberok rövanş maçı bu akşam Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak.

Bordo-mavili takım, karşılaşma öncesi son hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda, Macaristan'da düzenlenen hazırlık kampına çağırılmayan Uruguaylı hücum oyuncusu Maxi Gomez'in de yer aldığı görüldü.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

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