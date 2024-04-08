Transfer resmen duyuruldu! Ve Romelu Lukaku 3 yıllık imzayı atıyor

Sezonu İtalya Serie A ekibi Roma'da geçiren Romelu Lukaku, sezonun sona ermesinin ardından takımı Chelsea'ye geri dönecek. İngiliz ekibi ise yıldız futbolcunun biletini kesti. Bu gelişmenin ardından Süper Lig devi, Romelu Lukaku için resmen harekete geçmiş durumda.

SÜPER LİG DEVİNDEN ROMELU LUKAKU BOMBASI!

İngiliz basınından gelen bilgilere göre; Chelsea, Romelu Lukaku'yu bonservisiyle birlikte göndermek istiyor. İngiliz ekibinin bu kararı alması üzerine Suudi Arabistan kulüpleri resmi girişimlere başladı. 30 yaşındaki Belçikalı forvet, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe ise oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Golcüsü Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı sebebiyle yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekip, Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayarak ses getirecek bir transfere imza atmanın peşinde.

BONSERVİS PAZARLIKLARI!

Sezon başında Lukaku için yaklaşık 40 milyon euro fiyat etiketi belirleyen Chelsea, bu rakamı geri çekti. Mevcut rakamlar Fenerbahçe için hala yüksek olsa da sarı lacivertli yönetim tüm şartları zorlamayı hedefliyor. Lukaku'nun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi ise bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan 30 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 39 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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