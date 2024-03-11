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Tüm gözler onun üzerindeydi! Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür, İngiltere'de...

Ara transfer döneminde Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibine çabuk uyum sağlayan oyuncu, Ada'da gündem oldu.İşte Abdülkadir Ömür haberinin detayları...

11 Mart 2024 Pazartesi 12:54 | Son Güncelleme:
Tüm gözler onun üzerindeydi! Ne yaptın sen Abdülkadir Ömür, İngiltere'de...
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan ayrılarak Türk televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olan Abdülkadir Ömür, performansıyla sınıfı geçmeyi başardı. Hull'da göz dolduran başarılı oyuncu, İngiltere'den en çok konuşulan sporculardan biri olmayı başardı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E METHİYELER DÜZDÜLER

A Milli Takımın başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor'da vasatın altında kalmış ve devre arasında takımdan ayrılmıştı. Hull City'ye transfer olan Abdülkadir, burada kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı. 25 yaşındaki oyuncu için İngilizler methiyeler düzerek onu manşetlerine taşıdı.

2.5 MİLYON KARŞILIĞINDA TRANSFER OLMUŞTU

Hull City, Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak için bordo-mavili ekibe 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Hull, bonservis bedeline ek olarak Premier Lig'e çıkarsa Trabzonspor'a 2.5 milyon euro daha ödeyecek.

HULL RAKAMLARI

Abdülkadir Ömür, Hull City formasıyla tüm kulvarlarda 7 maçta 363 dakika süre buldu. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaparak skora etki etmeyi başardı.

www.aksam.com.tr

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