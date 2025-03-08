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Tüm gözler üzerindeydi: Cengiz Ünder gelişmesi! 25 milyon euro ya da Antoine Griezmann

Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'den ayrılan ve ABD ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan milli futbolcunun geleceği belli oldu. İşte Cengiz Ünder cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 8 Mart 2025 Cumartesi 21:38 | Son Güncelleme:
Tüm gözler üzerindeydi: Cengiz Ünder gelişmesi! 25 milyon euro ya da Antoine Griezmann
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan Cengiz Ünder, kiralık olarak takımdan ayrıldı. Sarı lacivertliler, oyuncuyu ABD ekibi Los Angeles FC'ye gönderdi. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Cengiz'in sözleşmesinde 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alıyor. ABD'de yeni bir maceraya atılan 27 yaşındaki futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı.

Cengiz Ünder'in geleceği netleşiyor.

CENGİZ ÜNDER KARARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Cengiz Ünder, sezonu ABD'de tamamlayacak. Milli futbolcunun sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı ise merak konusuydu. ABD basını, Cengiz için alınan kararı duyurdu.

ABD basınından gelen bilgiye göre; Los Angeles FC kulübü, yaz transfer planlamasını belirledi. MLS ekibinin listesinde, Atletico Madrid'in tecrübeli oyuncusu Antoine Griezmann yer alıyor.

İKİNCİ ALTERNATİF DURUMUNDA

ABD'de geniş yer bulan haberin detayında, Los Angeles FC'nin A ve B planı olarak Griezmann'ı belirlediği ancak yalnızca bu transfer gerçekleşmezse Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunun kullanılacağı belirtildi.

Öte yandan milli futbolcunun burada göstereceği performans da takımdaki geleceği konusunda belirleyici olabilir.

MLS'te Batı Konferansı'nda şampiyonluk hedefleyen LAFC, yeni başlayan 2025 sezonunda ilk 2 haftada 2 galibiyet almayı başardı.

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