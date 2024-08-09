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Turgut Doman kimdir? Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman kaç yaşında?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile Hatayspor bugün saat 21.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman kimdir, kaç yaşında?

9 Ağustos 2024 Cuma 17:07 | Son Güncelleme:
Turgut Doman kimdir? Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman kaç yaşında?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman oldu. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman kimdir, kaç yaşında?

TURGUT DOMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 doğumlu ve Eskişehir kökenli bir hakem. Eskişehir bölgesi hakemlerinden Turgut Doman, kariyeri boyunca Galatasaray'ın yalnızca 2020-2021 sezonunda oynadığı Kayserispor maçını yönetti. 1-1 berabere biten bu karşılaşmada Galatasaray, 1 sarı kart gördü ve bir penaltı kullandı. Kayserispor ise 3 sarı kart ve 1 kırmızı kartla sahadan ayrıldı.

2023-2024 sezonunda deneyimli hakem Turgut Doman, toplam 18 maçı yönetti. Bu maçlarda 62 sarı kart gösterirken, 7 kez penaltı noktasını işaret etti.

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