Turgut Doman kimdir? Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Cuma günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman oldu. Peki, Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman kimdir, kaç yaşında?

TURGUT DOMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Turgut Doman, 7 Ağustos 1985 doğumlu ve Eskişehir kökenli bir hakem. Eskişehir bölgesi hakemlerinden Turgut Doman, kariyeri boyunca Galatasaray'ın yalnızca 2020-2021 sezonunda oynadığı Kayserispor maçını yönetti. 1-1 berabere biten bu karşılaşmada Galatasaray, 1 sarı kart gördü ve bir penaltı kullandı. Kayserispor ise 3 sarı kart ve 1 kırmızı kartla sahadan ayrıldı.

2023-2024 sezonunda deneyimli hakem Turgut Doman, toplam 18 maçı yönetti. Bu maçlarda 62 sarı kart gösterirken, 7 kez penaltı noktasını işaret etti.