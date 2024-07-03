TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı! İşte ÖSYM başvuru ekranı

2024-TUS 2. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Başvuruları başladı. ÖSYM takvimine göre, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

Sınavlara başvurular, 3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-TUS 2. Dönem Kılavuzu ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu'nda yer almaktadır.

Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2024-TUS 2. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri