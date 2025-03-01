Van Dijk transferi resmen bitti! Sezon sonunda bedavaya dünya yıldızı

Dünya futbolunun yakın zamandaki en önemli stoperlerinden birisi olan Van Dijk için transfer hamleleri sürüyor. Sezon sonunda İngiliz ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 33 yaşındaki stoper için sıcak bir gelişme yaşandı.

VAN DIJK İÇİN FIRSAT DOĞDU!

33 yaşındaki Van Dijk 2018'den beri formasını giydiği Liverpool'a veda edebilir. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan ve henüz yeni bir anlaşma sağlayamayan Hollandalı stoper için Real Madrid iddiaları gündeme gelmişti. İspanyol basını, Real Madrid'in bu transferden vazgeçtiğini resmen duyurdu. Haberin detayında, La Liga ekibinin savunma hattını daha genç bir oyuncuyla güçlendirmek istediği belirtilirken, Van Dijk için Real Madrid kapılarının kapandığı da ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte Van Dijk ile ilgilenen kulüplere büyük bir fırsat doğdu.

LIVERPOOL'UN KARARI BELLİ!

Öte yandan İngiliz basını ise Liverpool'un tecrübeli oyuncusuyla yeni sözleşme imzalasa dahi mutlaka bir stoper transferi yapacağını duyurdu. Yani Van Dijk'ın yeni sezonda Liverpool'da kalması için yedek kalmayı kabul etmesi gerekecek.

Taraflar arasında görüşmeler sürse de oyuncunun takımdan ayrılması, daha yüksek ihtimal olarak belirtiliyor.

Son yılların mevkisindeki en iyi oyuncuları arasında yer alan Van Dijk, Avrupa'dan çeşitli kulüpler, Suudi Arabistan ekipleri ve Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor.

Bu sezon 37 maça çıkan Van Dijk, 3 gol attı.