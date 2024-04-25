Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Nicolo Zaniolo'yu resmen duyurdular: Sacha Boey'in rekor kırıldı

Bu sezon kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu. Serie A devlerinden Napoli, Nicolo Zaniolo için harekete geçti ve rekor bonservisi gözden çıkardı.

NICOLO ZANIOLO, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz yaz satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiralanmıştı. İngiliz ekibinde aradığını bulamayan İtalyan yıldızın, geleceği uzun süredir merak konusuydu.

İŞTE YENİ ADRESİ! SACHA BOEY'İN REKORU KIRILDI

Sezon sonunda Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo'nun yeni adresini duyurdular. İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli, yıldız oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmayı planlıyor. 30 milyon euroyu gözden çıkaran Çizme devi, Zaniolo ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor. 24 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeye sıcak bakıyor.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Nicolo Zaniolo, 30 milyon euroluk Sacha Boey transferinin rekorunu kıracak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1269 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 3 golle takımına katkıda bulundu.