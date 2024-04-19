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Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Arda Güler'in rekoru kırıldı: Semih Kılıçsoy dünya devine gidiyor

Semih Kılıçsoy için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'taki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan genç yıldız Semih Kılıçsoy için dünya devi devreye girdi. İşte detaylar...

19 Nisan 2024 Cuma 15:59 | Son Güncelleme:
Ve 5 yıllık anlaşma tamam! Arda Güler'in rekoru kırıldı: Semih Kılıçsoy dünya devine gidiyor
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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Semih Kılıçsoy için dünya devi kolları sıvadı.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Başarılı performansıyla Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin radarına girmiş durumda. 18 yaşındaki oyuncu için Borussia Dortmund, Tottenham ve Atletico Madrid'in ardından Premier Lig devi Manchester City devreye girdi.

ARDA GÜLER'İN REKORUNU KIRACAK

Manchester City'nin Semih Kılıçsoy'u yakından takip ettiği ve önümüzdeki yaz Beşiktaş'a teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. İngiliz devinin genç golcü için 5 yıllık bir teklif hazırladığı ve 30 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı belirtildi.

Semih Kılıçsoy'un transferinin 30 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde Arda Güler'in rekorunu kırarak Süper Lig'deki en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, 11 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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