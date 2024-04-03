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Ve Abdülkerim Bardakcı resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun

Abdülkerim Bardakcı için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray, başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibini peşine takan milli stoper Abdülkerim Bardakcı için kararını verdi. İşte detaylar...

3 Nisan 2024 Çarşamba 11:35 | Son Güncelleme:
Ve Abdülkerim Bardakcı resmen duyuruldu! Hayırlı uğurlu olsun
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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan milli stoper Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2022'nin yazında Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservisle transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, başarılı performansıyla Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Milli stoper, bu performansıyla birçok Avrupa takımının da dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

KARAR VERİLDİ! TRANSFER BİTTİ...

Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'da karar verildi. Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı yönetim, milli stoper ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Yapılacak yeni sözleşmede 29 yaşındaki oyuncunun yıllık ücreti de yükseltilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2963 dakika sahada kalan milli stoper, 6 golle skora etki etti.

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