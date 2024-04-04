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Ve Anderson Talisca nihayet geri dönüyor! 4 yıllık anlaşma hayırlı uğurlu olsun

Anderson Talisca cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır gündemde olan Brezilyalı futbolcu, resmen geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Anderson Talisca transferinin detayları...

4 Nisan 2024 Perşembe 20:05 | Son Güncelleme:
Ve Anderson Talisca nihayet geri dönüyor! 4 yıllık anlaşma hayırlı uğurlu olsun
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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Anderson Talisca cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de Beşiktaş taraftarlarının gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu için yeniden harekete geçildi. İşte Anderson Talisca cephesinde yaşanan o gelişme...

VE ANDERSON TALISCA İÇİN NİHAYET MUTLU SON

Beşiktaş taraftarlarının uzun süredir hayalini kurduğu Anderson Talisca transferi, bu yaz gerçek oluyor. Yeni sezonla birlikte büyük bir kadro değişimine giren Hasan Arat yönetimi, yaz ayının en sükseli transferini ise Anderson Talisca ile gerçekleştirmeyi hedefliyor. Öte yandan Suudi Arabistan basını ise 30 yaşındaki futbolcu cephesinde yaşanan o gelişmeyi resmen duyurdu.

SUUDILER O GELİŞMEYİ AKTARDI

Geçtiğimiz dönemde Al Nassr'da yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattığı açıklanan Anderson Talisca cephesinde önemli bir gelişme daha oldu. Suudi Arabistan basını, yıldız futbolcunun sahalara dönmek için var gücüyle çalıştığını aktardı. Yaz aylarında gerçekleşecek olan transfer görüşmeleri öncesinde fiziksel olarak tamamen hazır hale gelmek isteyen Talisca, sakatlık sürecini atlatmak adına büyük bir çaba harcıyor.

Gelecek sezon yıldızlarla dolu kadrosuna yenilerini ekleyecek olan Al Nassr, Anderson Talisca için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Beşiktaş cephesi, yıldız ismi 4 yıllık sözleşme karşılığında ikna etmeye çalışacak.

www.aksam.com.tr

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