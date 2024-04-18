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Ve Anthony Martial transferi bitti! Resmi açıklama an meselesi

Anthony Martial transferinde flaş bir detay ortaya çıktı. Uzun süredir adı Süper Lig devleriyle anılan yıldız futbolcu için resmi açıklama an meselesi. İşte Anthony Martial transferinde son durum...

18 Nisan 2024 Perşembe 20:37 | Son Güncelleme:
Ve Anthony Martial transferi bitti! Resmi açıklama an meselesi
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İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Anthony Martial, sezon sonunda takımına veda edecek. Sözleşmesinin sonuna gelen Fransız futbolcu için Süper Lig devleri harekete geçmişti. Anthony Martial'in yeni adresi ise resmen belli oldu.

ANTHONY MARTIAL TRANSFERİNİ DUYURDULAR!

İngiliz basınından gelen bilgiye göre; 28 yaşındaki futbolcu geleceğine ilişkin kararını verdi. Haberin detayında Anthony Martial için İtalyan ekipleri Inter ve Roma'nın devrede olduğu kaydedildi. Ancak oyuncunun tercihinin ülkesine dönmekten yana olduğu ifade edildi. Martial, ülkesi Fransa'dan birden fazla takımla görüşme halinde ve anlaşma sağlanması durumunda Fransa'ya dönmeye sıcak bakıyor.

SÜPER LİG YOLU KAPANDI!

Yıldız oyuncu için Süper Lig yolu, neredeyse kapanmış durumda. Geçtiğimiz transfer döneminde özellikle Fenerbahçe ile adı sıklıkla anılan golcü futbolcunun birinci tercihi Fransa'ya dönmek olacak.

Bu sezon ciddi sakatlıklar yaşayan ve düzenli olarak forma giyemeyen Anthony Martial, çıktığı 19 maçta yalnızca 2 gol üretebildi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

www.aksam.com.tr

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