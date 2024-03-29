Ve Arda Güler için beklenen haber geldi! Real Madrid'e tam 70 milyon euro'luk teklif

Sezon başında dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezon istediği kadar süre alamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, onun yeteneklerinden her ne kadar övgüyle bahsetse de henüz onun ilk 11 için hazır olmadığını düşünüyor. Sezonun sonuna doğru gelinirken milli futbolcu için yaşanan o gelişme ise gündeme bomba gibi düştü.

ARDA GÜLER'E TRANSFER MÜJDESİ!

Real Madrid'e şimdiye kadar yalnızca 98 dakika süre alabilen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde bu formayla ilk golünü de kaydetti. 19 yaşındaki milli futbolcunun oynadığı pozisyonda bir başka genç yetenek olan Brahim Diaz için önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brahim Diaz transferi için harekete geçtiğini duyurdu. Haberin detayında İngiliz kulübünün, bu transfer için 70 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı da kaydedildi.

BU TRANSFER SONRASI ÖNÜ AÇILIYOR

Brahim Diaz transferi ise bir miktar Arda Güler'i de ilgilendiriyor. Zira Arda ile aynı pozisyonlarda oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu birçok maçta Carlo Ancelotti'nin ilk tercihi olmuştu. Deneyimli teknik adam forma rekabetinde Brahim Diaz'ı önde görüyor ve bu sebeple Arda'ya vereceği süre de önemli miktarda azalıyordu. Ancak bu transfer gerçekleşir ve Brahim Diaz İngiltere'nin yolunu tutarsa, Arda'nın da forma rekabetinde önü açılacak.

Bu sezon Kylian Mbappe ve savunma hattında özellikle bek pozisyonlarına yapacağı transferlere yoğunlaşan Real Madrid'in bu transferlere kaynak açmak adına Brahim Diaz'ın satışına izin vermesi bekleniyor.

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