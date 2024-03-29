ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Ve Arda Güler için beklenen haber geldi! Real Madrid'e tam 70 milyon euro'luk teklif

Arda Güler için Real Madrid kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor. Eflatun beyazlılarda bu sezon sakatlık dönüşü istediği kadar süre bulamayan genç futbolcuya müjdeli bir haber geldi. İşte Arda Güler cephesinde yaşanan o gelişme...

29 Mart 2024 Cuma 21:17 | Son Güncelleme:
Ve Arda Güler için beklenen haber geldi! Real Madrid'e tam 70 milyon euro'luk teklif
ABONE OL

Sezon başında dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezon istediği kadar süre alamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, onun yeteneklerinden her ne kadar övgüyle bahsetse de henüz onun ilk 11 için hazır olmadığını düşünüyor. Sezonun sonuna doğru gelinirken milli futbolcu için yaşanan o gelişme ise gündeme bomba gibi düştü.

ARDA GÜLER'E TRANSFER MÜJDESİ!

Real Madrid'e şimdiye kadar yalnızca 98 dakika süre alabilen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde bu formayla ilk golünü de kaydetti. 19 yaşındaki milli futbolcunun oynadığı pozisyonda bir başka genç yetenek olan Brahim Diaz için önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Premier Lig ekibi Arsenal'ın Brahim Diaz transferi için harekete geçtiğini duyurdu. Haberin detayında İngiliz kulübünün, bu transfer için 70 milyon euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı da kaydedildi.

BU TRANSFER SONRASI ÖNÜ AÇILIYOR

Brahim Diaz transferi ise bir miktar Arda Güler'i de ilgilendiriyor. Zira Arda ile aynı pozisyonlarda oynayabilen 24 yaşındaki futbolcu birçok maçta Carlo Ancelotti'nin ilk tercihi olmuştu. Deneyimli teknik adam forma rekabetinde Brahim Diaz'ı önde görüyor ve bu sebeple Arda'ya vereceği süre de önemli miktarda azalıyordu. Ancak bu transfer gerçekleşir ve Brahim Diaz İngiltere'nin yolunu tutarsa, Arda'nın da forma rekabetinde önü açılacak.

Bu sezon Kylian Mbappe ve savunma hattında özellikle bek pozisyonlarına yapacağı transferlere yoğunlaşan Real Madrid'in bu transferlere kaynak açmak adına Brahim Diaz'ın satışına izin vermesi bekleniyor.

www.aksam.com.tr

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Ve yeni teknik direktör Mircea Lucescu! Süper Lig ekibine hayırlı uğurlu olsun
Ve yeni teknik direktör Mircea Lucescu! Süper Lig ekibine hayırlı uğurlu olsun
Ve bir rüya gerçek oldu! Paulo Dybala transferinde mutlu son
Ve bir rüya gerçek oldu! Paulo Dybala transferinde mutlu son
Ve Hakim Ziyech transferi duyuruldu! Galatasaray macerası çok kısa sürdü
Ve Hakim Ziyech transferi duyuruldu! Galatasaray macerası çok kısa sürdü
Ve Tanguy Ndombele'ye resti çektiler! "Tesislere gelme, kendine kulüp bul"
Ve Tanguy Ndombele'ye resti çektiler! "Tesislere gelme, kendine kulüp bul"
Ve resmen duyuruldu! Kaan Ayhan transferi hayırlı olsun: Uçak kalkıyor...
Ve resmen duyuruldu! Kaan Ayhan transferi hayırlı olsun: Uçak kalkıyor...
Yılın transferi! Ve Fenerbahçe'de Cengiz Ünder macerası sona erdi
Yılın transferi! Ve Fenerbahçe'de Cengiz Ünder macerası sona erdi
Ve Bright Osayi-Samuel İstanbul'a veda etti! Yeni adresi resmen açıklandı
Ve Bright Osayi-Samuel İstanbul'a veda etti! Yeni adresi resmen açıklandı
Elveda Ferdi Kadıoğlu! Fenerbahçe'de rekor ayrılık: Dünya devine hayırlı olsun...
Elveda Ferdi Kadıoğlu! Fenerbahçe'de rekor ayrılık: Dünya devine hayırlı olsun...
Ve William Carvalho hayırlı olsun! Maaşı bile belli oldu...
Ve William Carvalho hayırlı olsun! Maaşı bile belli oldu...
Güle güle Jayden Oosterwolde! Fenerbahçe'ye piyango: Kasa dolup taşacak...
Güle güle Jayden Oosterwolde! Fenerbahçe'ye piyango: Kasa dolup taşacak...
Elveda Abdülkerim Bardakcı! Galatasaraylıları yıkan ayrılık gelişmesi...
Elveda Abdülkerim Bardakcı! Galatasaraylıları yıkan ayrılık gelişmesi...