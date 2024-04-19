Ve Arda Güler'e dünya yıldızı hoca! Beklenen transfer resmen duyuruldu

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaramadı. Real Madrid formasıyla yalnızca 98 dakika sahada kalabilen 19 yaşındaki futbolcu, takıma veda ediyor. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i eleyerek yoluna devam eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda'nın 1 sezon kiralanması kararını aldı. Milli futbolcunun yeni adresi ise belli oldu.

ARDA GÜLER'İN YENİ TAKIMI DUYURULDU

Uzun süredir Real Madrid'deki geleceği tartışılan 19 yaşındaki oyuncu için ayrılık kararı alındı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin talebi doğrultusunda Real Madrid yönetimi, onu sezon sonuna kadar kiralamaya karar verdi. Arda Güler için başta Real Betis, Sevilla ve Milan olmak üzere birçok kulüp devreye girmişti. Ancak milli oyuncunun yeni adresinin Bayer Leverkusen olacağı İngiliz ve İspanyol basını tarafından açıklandı.

DÜNYA YILDIZI HOCA!

Arda Güler'in Bayer Leverkusen tercihinin birinci sebebi teknik direktör Xabi Alonso oldu. Bu sezon Bundesliga'da tarihi bir şampiyonluk yaşayan Alonso, Arda Güler'in gelişime büyük bir katkı sağlayabilir. Öte yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok kulvarda mücadele edecek olan Bayer Leverkusen, Arda Güler için biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

Sezonun sonlanmasının ardından Real Madrid'in ayrılığı resmen duyurması bekleniyor.

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