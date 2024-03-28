Ve bir rüya gerçek oldu! Paulo Dybala transferinde mutlu son

Yaz ayları öncesinde transfer hareketliliği başladı. Gelecek transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden birisi de Paulo Dybala olacak. Arjantinli dünya yıldızının Serie A ekibi Roma'dan ayrılıyor. Paulo Dybala'nın yeni adresi ise resmen belli oldu.

PAULO DYBALA TRANSFERİNDE MUTLU SON!

Sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlar için 13 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Paulo Dybala, yeni takımına imzayı atıyor. İtalyan basını; yıldız futbolcu için Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin de rakibi olan Aston Villa'nın harekete geçtiğini duyurdu. İngiliz basını ise bu haberleri doğrulayarak resmi transfer görüşmelerinin başladığını aktardı.

"KULÜP TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TRANSFERİ OLACAK!"

Haberin detayında, Aston Villa cephesinin bu transfer için dört koldan harekete geçtiği ve hatta kulüp tarihinin en önemli transferi olarak gördüğü vurgulandı. Ayrıca Aston Villa'ya rakip olarak İspanya'dan Atletico Madrid'in de Paulo Dybala'yı gündeminde tuttuğu ifade edildi.

Son olarak Arjantin'de Dünya Kupası da kazanan 30 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig devleriyle de anılıyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Paulo Dybala için önümüzdeki günlerde transfer hareketliliği devam edecek.

Yıldız futbolcu Roma formasıyla bugüne kadar 66 maçta boy gösterdi. Bu karşılaşmalarda 32 gol ve 15 asist üretti.

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