Ve bir rüya gerçek oldu! Süper Lig'e hoş geldin Sergio Ramos

Geçtiğimiz transfer döneminde Süper Lig devleriyle anılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'den ayrılarak İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutmuştu. 38 yaşındaki stoper, burada geçirdiği 1 sezonun ardından sözleşmesinin sonuna geldi. Henüz Sevilla ile anlaşma sağlamayan Sergio Ramos için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

SERGIO RAMOS TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER!

İngiliz basınından aktarılan bilgiye göre; Sevilla Kulübü ile yıldız futbolcu Sergio Ramos arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. Tecrübeli stoperin futbol kariyerine devam etmek istediği bu sebeple Sevilla olmazsa kariyerini farklı bir kulüpte sürdüreceği kaydedildi. Bu gelişme üzerine MLS ve Suudi Arabistan kulüpleri, Sergio Ramos transferi için resmen harekete geçti. Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş da talip olmuş durumda.

SEVILLA'NIN MALİ SIKINTILARI VAR

Öte yandan İspanyol basını, Sevilla'nın Sergio Ramos'u takımda tutmak istediği ancak mali sıkıntılar sebebiyle ona yeni bir sözleşme teklif edemediğini aktardı. 38 yaşındaki stoperin kariyerindeki son kulübe sezonun sona ermesinin ardından karar vereceği de ifade ediliyor.

Bu noktada çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, yıldız futbolcuyu ikna etmek için gaza bastı.

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon Sevilla ile tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıkan Sergio Ramos, 7 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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