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Ve bitti bu iş! Dries Mertens Okan Buruk'la görüştü ve kararını verdi

Dries Mertens kararını resmen açıkladı. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceği belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk'la görüşen Dries Mertens, kararını verdi. İşte detaylar...

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Ve bitti bu iş! Dries Mertens Okan Buruk'la görüştü ve kararını verdi
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Sezona etkili bir başlangıç yapan Galatasaray'ın, Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda etmesi moralleri bozdu. Sarı kırmızılılarda gözler Süper Lig'e çevrildi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da bir başka gelişme, bu kez takımın deneyimli futbolcularından Dries Mertens cephesinde yaşandı. İki sezondur Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcunun geleceği netlik kazandı.

DRIES MERTENS KARARINI VERDİ!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un en önemli silahlarından birisi haline gelen Mertens, sezon sonunda sarı kırmızılılara veda edecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcu, yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştiren Mertens, hocasının ısrarına rağmen ailesinin Türkiye'den ayrılmak istediğini söyledi.

FUTBOLU BIRAKIYOR!

Dries Mertens, Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak ve ardından futbolu bırakmayı hedefliyor. 36 yaşındaki Belçikalı oyuncu, ülkesine dönmeyi ve burada yaşamayı planlıyor.

Galatasaray'da bugüne kadar 72 maça çıkan Mertens, 14 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

www.aksam.com.tr

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