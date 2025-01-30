Ve bitti bu iş! Kevin Danso transferi resmen duyuruldu

Devre arası transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Süper Lig devleri, kadrolarına katacakları yıldız futbolcular için yoğun mesai harcarken, gündemdeki en fazla konuşulan isimlerden birisi de Kevin Danso olmuştu. Avusturyalı stoper, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Avrupa'dan da birçok ekibi peşine takan Danso için karar verildi.

KEVIN DANSO TRANSFERİ BİTTİ

Fransa Ligue 1'de Lens forması giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kevin Danso, ocak ayı transfer döneminin de en dikkat çeken isimlerinin başında geliyordu. Avrupa'nın 5 büyük liginden birçok kulüp gibi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcu için karar verildi. İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Kevin Danso için son teklifini iletti. Rakamı bir hayli yukarı çekmelerine rağmen Lens kulübünün fiyatı daha da arttırmasının ardından bu transferden vazgeçildiği açıklandı.

KARAR VERİLDİ

Gelen bilgilere göre; Fransız ekibi Lens, oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Ara transferin son günlerine kadar ütopik bir teklif gelmedikçe, Kevin Danso sezonu kulübünde tamamlayacak.

Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da girişimlerde bulunduğu futbolcu için mali şartlarda anlaşılamamıştı. Fransız ekibi, oyuncusu için 25 milyon euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirecek.

Kevin Danso, bu sezon Fransa Ligue 1'de 12 maçta görev aldı.

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