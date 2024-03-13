Ve bitti bu iş! Rıdvan Yılmaz transferi resmen duyuruldu

İskoç ekibi Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Devre arasında adı Süper Lig'de özellikle Galatasaray ile anılan milli futbolcunun transferi gerçekleşmemişti. Rıdvan Yılmaz için Rangers ekibi ise kararını verdi.

RIDVAN YILMAZ TRANSFERİ SONA ERDİ

Başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig devlerinin transfer listesinde bulunan Rıdvan Yılmaz için gelecek yaz transfer döneminde bir hamle yapılıp yapılmayacağı merak konusuydu. Ancak Rangers kulübü, bu transfere son noktayı koydu. İskoç basınından gelen bilgilere göre Rangers, bir başka sol bek oyuncusu Borna Barisic ile yollarını ayırıyor. Sezon sonunda sözleşme uzatmayacak olan Hırvat futbolcunun yeni adresi ise Trabzonspor oluyor.

MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ

İskoçya'dan gelen bilgilere göre Barisic'in menajeri Trabzonspor ile ön görüşme yapmak adına Türkiye'ye geldi. Taraflar anlaşma sağlarsa, Trabzonspor gelecek yaz sol bek bölgesini 31 yaşındaki futbolcuyla güçlendirecek. Öte yandan Rangers, bu hamle sonrası Rıdvan Yılmaz ile ilgili kararını da verdi. İskoç ekibi, oyuncuyu kesin olarak takımda tutacak ve gelecek yaz yapılacak olan transfer tekliflerini geri çevirecek.

Ayrıca Rıdvan Yılmaz'ın teknik direktör Philippe Clement'in birinci tercihi olduğu ve bu sebeple 22 yaşındaki oyuncunun takımda tutulması yönünde rapor sunduğu da ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Rıdvan Yılmaz için Türkiye'ye dönüş ihtimali sona ermiş gibi görünüyor.

Bu sezon 27 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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