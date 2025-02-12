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Ve herkesin beklediği o haber! İlkay Gündoğan için resmen karar verildi

İlkay Gündoğan için büyük bir müjde geldi. İngiliz devi Manchester City forması giyen tecrübeli orta sahanın geleceği belli oldu. İşte İlkay Gündoğan cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 12 Şubat 2025 Çarşamba 21:29 | Son Güncelleme:
Ve herkesin beklediği o haber! İlkay Gündoğan için resmen karar verildi
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Uzun yıllar İngiliz devi Manchester City'de top koşturan ve kısa süreli Barcelona macerasının ardından kulübe geri dönen İlkay Gündoğan'ın geleceği merak konusuydu. Başta Süper Lig devi Galatasaray olmak üzere adı birden fazla kulüple anılan 34 yaşındaki oyuncu için karar verildi. İlkay Gündoğan müjdesi, resmen duyuruldu.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN MÜJDELİ HABER!

Manchester City'de ikinci dönemini geçiren İlkay Gündoğan, takımın bu sezonki kötü gidişatına engel olamadı. Türk asıllı Alman futbolcu, sezonun başından bu yana Premier Lig'de 21 maça çıkarken henüz skor üretemedi. Öte yandan kabus gibi bir sezon geçiren Manchester City'de ise kadro planlamasına ağırlık verildi.

İngiliz devi, devre arasında Omar Marmoush, Nico Gonzalez ve Khusanov gibi genç oyuncuları yüksek bonservislerle transfer etti. Pep Guardiola liderliğinde kadrosunda gençleşme çalışmaları devam edecek olan City'de, tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan ile de ayrılık kararı alındı.

BEDAVAYA GELEBİLİR

Önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Manchester City ile yeni bir kontrata imza atmayacak. İngiliz basınından gelen bilgiye göre; Manchester ekibi, o bölgeyi genç bir oyuncuyla güçlendirecek.

Bu gelişmeyle birlikte uzun süredir İlkay'ı gündemine tutan Galatasaray'ın, yaz aylarında oyuncuyu bonservissiz olarak renklerine bağlaması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de 21 maçta 1345 dakika sahada kaldı ve 1 asist kaydetti.

www.aksam.com.tr

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