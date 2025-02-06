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Yüzyılın transferi! Gol canavarı Robert Lewandowski: Bedavaya geliyor

Robert Lewandowski için beklenen haber sonunda geldi. İspanyol devi Barcelona, tecrübeli forvet için kararını verdi. Uzun süredir transferde adı geçen Robert Lewandowski için büyük bir fırsat ortaya çıktı. İşte detaylar...

Burak Yıldırım | 6 Şubat 2025 Perşembe 20:13 | Son Güncelleme:
Yüzyılın transferi! Gol canavarı Robert Lewandowski: Bedavaya geliyor
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Uzun süredir transferde adı geçen dünya yıldızı forvet Robert Lewandowski için nihayet karar çıktı. İspanyol devi Barcelona'da top koşturan 36 yaşındaki futbolcunun transferi için büyük bir fırsat oluştu. İşte detaylar...

ROBERT LEWANDOWSKI KARARI

İspanya La Liga ekibi Barcelona, kadro yapılanmasına devam ediyor. Takımdaki yaşı ilerleyen oyuncularla yollarını ayırmaya devam edecek olan İspanyol devi, Robert Lewandowski'nin de biletini kesti. Ekonomik olarak zor bir dönem yaşayan Barcelona'da aldığı maaşla sık sık gündeme gelen Polonyalı futbolcu için karar verildi. Barcelona, Robert Lewandowski'nin alternatifini belirledi.

İngiliz basınının aktardığı bilgiye göre; İspanyol kulübü, Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı gözüne kestirdi. 27 yaşındaki oyuncunun transferini yaz aylarında bitirmeyi hedefleyen Barcelona, Lewa'yı ise gözden çıkarttı.

BÜYÜK FIRSAT

Transferde adı Süper Lig devleri de dahil olmak üzere birçok kulüple anılan Robert Lewandowski için de büyük bir fırsat oluşmak üzere. Barcelona, Mateta transferini tamamlamasının ardından 36 yaşındaki Lewandowski'yi göndermek istiyor.

Oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Barcelona'nın, bonservissiz olarak göndermeyi kabul ettiği de belirtildi. Önümüzdeki yaz, Robert Lewandowski'nin geleceği netlik kazanacak.

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