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Ve "Geliyorum" dedi! Ferdi Kadıoğlu için beklenmedik gelişme

Ferdi Kadıoğlu cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'deki yükselişinin ardından İngiliz ekibi Brighton'a imza atan milli futbolcu, adeta şoku yaşadı. İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin detayları...

Burak Yıldırım | 31 Ocak 2025 Cuma 19:09 | Son Güncelleme:
Ve "Geliyorum" dedi! Ferdi Kadıoğlu için beklenmedik gelişme
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Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüşerek A Milli Takım'a kadar yükselen Ferdi Kadıoğlu, bu performansının ardından sezon başında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Premier Lig ekibi Brighton'a imza atan milli futbolcu, büyük beklentilerle transfer olduğu İngiliz ekibinde şoku yaşadı. İşte Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu kararı...

FERDİ KADIOĞLU GELİŞMESİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, devre arası transfer dönemi sona ermeden önce kadro yapılanmasına devam ediyor. İngiliz ekibi, sezon başında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmiş, ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık sebebiyle bir türlü istediği verimi alamamıştı. Son olarak sezonu kapattığı açıklanan Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi bulundu.

İngiliz basını, Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gündemine bir başka futbolcuyu aldığını duyurdu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İngiltere'de geniş yer bulan haberin detayında, Brighton kulübünün sol bek bölgesine önemli bir transfer yapmak istediği belirtildi. Kulübün hedefindeki futbolcu ise Slavia Prag'ın sol beki El Hadji Malick Diouf.

Ara transfer döneminde adı birçok kulüple anılan 20 yaşındaki futbolcu için Brighton cephesi kolları sıvadı. Şu sıralar Slavia Prag ile pazarlıklar devam ediyor ve bu transferin 20 milyon sterlin dolaylarında bir rakama tamamlanması bekleniyor. Oyuncuysa kulüplerin anlaşmasını bekliyor ve Brighton'a transfer olmak için bir hayli istekli.

İngiliz ekibinin bu transfer ile birlikte sol bek bölgesinde Ferdi Kadıoğlu'nu geri plana atacağı konuşuluyor.

www.aksam.com.tr

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