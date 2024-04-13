Ve bitti bu iş! Yusuf Yazıcı sonunda imzayı atıyor

Yusuf Yazıcı, Lille ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmenin son dönemlerine yaklaştı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun Süper Lig devleri de dahil birçok kulüp ile adı anılmıştı. Milli futbolcu, geleceği hakkındaki kararını sonunda verdi.

YUSUF YAZICI LILLE'DE KALIYOR

Yusuf Yazıcı, Lille ile yoluna devam etmeye hazırlanıyor. Fransa basınında yer alan haberde; Lille'in 27 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif edeceği yer aldı. Teknik direktör Paulo Fonseca'nın inişli çıkışlı performansına rağmen kritik anlardaki skor katkısı nedeniyle Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda tutmak istediği ifade edildi. Milli futbolcunun ise daha iyi bir teklif gelmediği takdirde bu seçeneği kabul edeceği belirtildi.

MAAŞTA İNDİRİM ŞARTI

Haberin detaylarında Yusuf Yazıcı'nın mevcut kontratındaki maaşın yüksek olduğuna değinildi. Lille'in, takımın en çok kazanan isimlerinden olan başarılı hücumcu ile sözleşme yenileme şartı olarak yıllık ücretinde ciddi bir indirim isteyeceği ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Yusuf Yazıcı'nın bu sezon Lille forması ile 37 maçı bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı bulunuyor.

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