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Ve Cenk Tosun geri dönüyor! Süper Lig'de yılın hamlesi...

Cenk Tosun resmen geri dönüyor. Fenerbahçe'de süre bulmakta güçlük çeken milli futbolcu, Süper Lig'de ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. İşte Cenk Tosun cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

Burak Yıldırım | 25 Şubat 2025 Salı 20:16 | Son Güncelleme:
Ve Cenk Tosun geri dönüyor! Süper Lig'de yılın hamlesi...
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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı. Tecrübeli golcü, sezon başından bu yana yeteri kadar süre alamazken, Süper Lig'de Cenk Tosun için dikkat çeken bir hamle geldi.

CENK TOSUN SÜRPRİZİ!

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan milli futbolcu, Süper Lig'de sezon başından bu yana yalnızca 61 dakika sahada kalabildi. Forvet hattında Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun gerisinde kalan 33 yaşındaki Cenk, takıma veda edebilir. Sarı lacivertlilerde gözden çıkarılan tecrübeli santrfor için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gelen bilgilere göre; Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Cenk Tosun için harekete geçti. Kariyerinde daha önce Gaziantepspor forması giyen ve buradaki performansıyla Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, Gaziantep şehrine geri dönebilir.

TALİPLERİ ARTIYOR

Öte yandan Cenk Tosun'un durumunu birçok Süper Lig ekibi de yakından takip ediyor. Milli oyuncunun olası ayrılığında Gaziantep FK ile birlikte birçok Süper Lig ekibinin harekete geçmesi bekleniyor.

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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