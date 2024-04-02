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Ve Emre Akbaba'yı resmen duyurdular! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun

Emre Akbaba için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda formasını giydiği Adana Demirspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan Emre Akbaba için Süper Lig devi devreye girdi. İşte detaylar...

2 Nisan 2024 Salı 11:13 | Son Güncelleme:
Ve Emre Akbaba'yı resmen duyurdular! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
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Adana Demirspor'da Emre Akbaba hikayesi sona eriyor. Sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle mavi-lacivertlilerden ayrılması beklenen Emre Akbaba için transferde Süper Lig devi harekete geçti.

EMRE AKBABA, ADANA'DAN AYRILIYOR

2022'nin yazında Galatasaray'dan 500 bin euro bonservis bedeliyle Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba, yeni takımında başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Mavi-lacivertlilerde performansıyla büyük beğeni toplayan 31 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin bitimiyle sezon sonunda takımdan ayrılarak yeni bir maceraya adım atmaya hazırlanıyor.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

61saat'in haberine göre; Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sezon sonu Adana Demirspor'dan ayrılacak olan Emre Akbaba'yı istiyor. Takımdaki yerli kalitesini yükseltmek isteyen bordo-mavililer, tecrübeli oyuncu için harekete geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Akbaba, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 34'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2992 dakika sahada kalan 31 yaşındaki orta saha, 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

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