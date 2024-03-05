Ve Fatih Terim'in tahtı yıkıldı! Bir devir resmen sona erdi

Galatasaray'da efsane teknik direktör Fatih Terim'in tahtı yıkıldı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in öğrencilerinden olan Okan Buruk, hocasının başarılı grafiğini geride bırakmayı başardı.

FATİH TERİM BÜYÜK SÜRPRİZE İMZA ATMIŞTI

Uzun yıllar çalıştırdığı ve kupalar kaldırdığı Galatasaray'dan ayrılan ve uzun süre sessizliğini koruyan Fatih Terim, devre arasında büyük bir sürprize imza attı. Tecrübeli teknik adam, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçerek büyük ses getirdi.

TAHTI YIKILDI! BİR DEVRİN SONU...

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim için bir devrin sonu geldi. Süper Lig tarihinde bir takımın başında yüzde 81 ile en yüksek galibiyet yüzdesi ve 2.50 puan ortalaması yakalayan teknik direktör Okan Buruk, hocasının tahtını yıktı.

GALATASARAY'DAKİ KARNESİ

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kaldırdı. 70 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların haricinde Ankaragücü, Göztepe, A Milli Takım, Fiorentina ve Milan'da da teknik direktörlük görevi yaptı.