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Ve görüşmeler resmen başladı! Dries Mertens transferini duyurdular

Ve Dries Mertens transferi resmiyet kazandı. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İşte Dries Mertens transferinin detayları...

6 Nisan 2024 Cumartesi 20:04 | Son Güncelleme:
Ve görüşmeler resmen başladı! Dries Mertens transferini duyurdular
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürdüren Galatasaray'da sezonun dikkat çeken performanslarından birisi de Dries Mertens'e ait. Sarı kırmızılılarda 2. sezonunu tamamlayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak. Belçikalı futbolcunun geleceği ise netlik kazandı.

GALATASARAY'DAN DRIES MERTENS HAMLESİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve futbolu bırakma kararını da değerlendiren Dries Mertens cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da raporu doğrultusunda Belçikalı futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Gelen bilgilere göre yönetim ve oyuncu cephesinde görüşmeler başladı. Dries Mertens futbolu bırakma planını ön planda tutsa da Galatasaray onu bir yıl daha takımda tutmayı hedefliyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE NETLEŞECEK!

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, 36 yaşındaki oyuncunun geleceğinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray formasıyla bugüne kadar toplam 76 maça çıkan Dries Mertens, 15 gol ve 16 asistlik bir katkı sağladı.

Mertens'in adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyordu. Ancak tecrübeli futbolcunun bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

www.aksam.com.tr

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