Ve güle güle Wilfried Zaha! Ayrılığı resmen duyurdular

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığına uğratan Wilfried Zaha için yolun sonu gözüktü. Sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen yıldız oyuncu Wilfried Zaha'nın yeni adresini duyurdular.

WILFRIED ZAHA, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin flaş takımlarından biri olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Wilfried Zaha, geldiği günden bu yana bir türlük beklentileri karşılayamadı. İstikrarsız performansıyla hayal kırıklığına uğratan Fildişi Sahilli yıldız oyuncu, sık sık eleştirilerin hedefi oldu.

AYRILIĞI DUYURDULAR! İŞTE YENİ ADRESİ...

İngiltere basınında yer alan habere göre; Wilfried Zaha, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Premier Lig'e geri dönecek. Fildişi Sahilli yıldız için Everton, Fullham, Wolverhampton ve West Ham devrede.

Öte yandan Galatasaray'ın da Wilfried Zaha'nın ayrılığına izin vereceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Wilfried Zaha, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1981 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli yıldız oyuncu, 10 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.