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Ve Hakan Çalhanoğlu transferi bitti! Beklenen haber resmen duyuruldu

Hakan Çalhanoğlu transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir çeşitli kulüplerle adı anılan milli futbolcu için karar verildi. İşte Hakan Çalhanoğlu transferinin detayları...

24 Nisan 2024 Çarşamba 18:59 | Son Güncelleme:
Ve Hakan Çalhanoğlu transferi bitti! Beklenen haber resmen duyuruldu
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Süper Lig'de ve Avrupa futbolunda 2023/24 sezonunun sonuna doğru gelindi. Ligimizde Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikte Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde etti. Öte yandan bir başka önemli lig olan İtalya Serie A'da Inter, sezonu şampiyon olarak tamamladı. İtalyan devinin bu başarısında en önemli pay sahiplerinden birisi de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu. Sezon boyunda istikrarlı bir grafik çizen 30 yaşındaki futbolunun ismi transferde de sıklıkla anılıyordu. Hakan için karar resmen verildi. İşte detaylar...

VE HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ İÇİN FLAŞ KARAR!

Bu sezon Inter formasıyla 37 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 13 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Milli futbolcu bu gollerin 11'ini Serie A'da kaydetti ve takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Hakan'ın bu performansı transfer pazarında da ses getirdi. Avrupa'nın önemli kulüpleri milli futbolcu için nabız yoklamaya başlasa da Inter cephesi, flaş bir karar aldı.

Gelen bilgilere göre İtalyan kulübü, başarılı geçen bu sezonun mimarlarından Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu ve Thuram gibi futbolcularını takımda tutma kararı aldı. Hakan Çalhanoğlu her ne kadar transferin gözdesi olsa da Inter cephesi 2027 yılına kadar onu takımda tutmaya çalışacak.

HAKAN'IN DA KARARI ÖNEMLİ OLACAK

Öte yandan İtalyan basınından gelen bilgiler de Hakan Çalhanoğlu'nun Inter de mutlu olduğu yönünde. Ancak milli futbolcunun olası ayrılık kararı alması, Inter'in fikrini değiştirebileceği de konuşuluyor.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan ve dünya çapında mevkisinin en formda oyuncularından biri olarak görülen Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

www.aksam.com.tr

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