Ve Hakim Ziyech transferi duyuruldu! Galatasaray macerası çok kısa sürdü

Galatasaray'ın sezon başı transferlerinden Hakim Ziyech, sarı kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi. Sezon başında Chelsea'den kiralanan Faslı futbolcunun sözleşmesindeki zorunlu satın alma opisyonu devreye girecek. Yeni sezonda sarı kırmızılıların planları arasında yer almayan yıldız futbolcuya flaş bir talip çıktı.

HAKIM ZIYECH DÖNEMİ SONA ERİYOR!

Galatasaray'da çıktığı 16 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Hakim Ziyech, sezon sonunda Türkiye'ye veda edecek. Gelen bilgilere göre 31 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan kulüpleri devreye girdi. Galatasaray yönetimi, daha önce Ziyech için gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Bu sebeple oyuncunun Suudi Arabistan'a gitme ihtimali arttı.

SEZON SONUNDA KARAR VERECEK

Daha önce de adı Suudi kulüpleriyle anılan ve hatta transfer görüşmeleri sonrası sağlık kontrollerinden de geçen Hakim Ziyech'in transferi, bu kontrollerin ardından iptal olmuştu. Al-Nassr Kulübü, oyuncunun sağlık kontrolleri ve maaşta anlaşılamaması sebebiyle bu transferde geri adım atmıştı. Yıldız futbolcu, yeniden böyle bir problem yaşanmaması adına kararını yaz aylarına bıraktı. Önümüzdeki günlerde Hakim Ziyech cephesinde önemli gelişmeler yaşanacak gibi duruyor.

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