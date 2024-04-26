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Ve yılın transferi Rey Manaj! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun

Rey Manaj için transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sivasspor'daki başarılı performansıyla lige damga vuran yıldız golcü Rey Manaj için Süper Lig devi harekete geçti. İşte detaylar...

26 Nisan 2024 Cuma 07:20 | Son Güncelleme:
Ve yılın transferi Rey Manaj! Süper Lig devine hayırlı uğurlu olsun
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Sivasspor'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Rey Manaj için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Galatasaray, Rey Manaj'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

REY MANAJ, LİGE DAMGA VURDU

2023'ün yazında Sivasspor'un bedelsiz kadrosuna kattığı Rey Manaj, performansıyla parmak ısırttı. Birçok takımın dikkatini çekmeyi başaran 27 yaşındaki golcü için kırmızı-beyazlıların beklentisi büyük. Yıldız ismin transferinden büyük bir bonservis geliri bekleniyor.

SÜPER LİG DEVİ İŞİ BİTİRİYOR

Avrupa'dan da birçok talibi bulunan Rey Manaj için Galatasaray harekete geçti. Geçtiğimiz ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius ile sezon sonu yolları ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Yönetim, bu transferi sezon sonu bitirmeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla şu ana kadar 31 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2162 dakika sahada kalan 27 yaşındaki golcü, 21 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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