Ve Sergen Yalçın'ı resmen duyurdular! Süper Lig'de herkes ters köşe oldu

Adı son günlerde Beşiktaş ile gündeme gelen Sergen Yalçın için sıcak bir gelişme yaşandı Antalyaspor'daki geleceği merak edilen başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

SERGEN YALÇIN İÇİN BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI

Bu sezon Süper Lig'de kötü bir performans ortaya koyan ve birçok teknik direktör ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gündeme gelen isim yeniden Sergen Yalçın oldu. Siyah-beyazlılarda taraftarlar daha önce 2 kupa kaldırmış olan başarılı çalıştırıcının yeniden takımın başına getirilmesini istedi.

YENİ ADRESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Son günlerde adı Beşiktaş'ın gündeminden düşmeyen Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Antalyaspor'un başında kariyerine devam eden başarılı teknik adam, gelecek sezon için dijital medyada yayın yapan bir kanalla anlaştı.

KARİYER ÖZETİ

Sergen Yalçın, daha önceden Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı. Şu anda Antalyaspor'un başında görev alan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.