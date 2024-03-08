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Ve herkesin beklediği Yusuf Sarı haberi geldi! Süper Lig'de yılın olayı

Yusuf Sarı için Adana Demirspor hikayesi sona eriyor. Mavi-lacivertlilere bu sezonki başarılı performansıyla takımın en iyi isimlerinden biri olan milli oyuncu Yusuf Sarı, sezon sonu transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

8 Mart 2024 Cuma 17:20 | Son Güncelleme:
Ve herkesin beklediği Yusuf Sarı haberi geldi! Süper Lig'de yılın olayı
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Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Yusuf Sarı için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transferde adı Beşiktaş ile de gündeme gelen Yusuf Sarı için ayrılık vakti geldi.

PERFORMANSIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Bu sezon Süper Lig'in en flaş isimlerinden biri de Yusuf Sarı oldu. Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken milli oyuncu, birçok kulübün dikkatini çekti. 25 yaşındaki oyuncu ara transferde Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ile gündeme geldi ancak takımda kaldı.

YUSUF SARI SEZON SONU YOLCU

Mavi-lacivertlilerde Murat Sancak'ın başkanlığı bırakmasının ardından sezon sonu yaprak dökümü bekleniyor. Ayrılıkların yaşanacağı Adana temsilcisinde kervana Yusuf Sarı da katılacak. 25 yaşındaki milli oyuncu için sezon sonu gelen teklifler değerlendirilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1968 dakika sahada kalan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.

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