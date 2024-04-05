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Ve İsmail Kartal "Buraya kadar" dedi! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de şampiyonluk mücadelesi sürerken bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gönderilecek isimleri belirlemeye başlayan başarılı teknik adam İsmail Kartal, yıldız ismin biletini kesti. İşte detaylar...

5 Nisan 2024 Cuma 14:30 | Son Güncelleme:
Ve İsmail Kartal "Buraya kadar" dedi! Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular
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Süper Lig'de Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda gelecek sezon için çalışmalar başladı. Gidecek isimleri netleştirmeye başlayan İsmail Kartal, yıldız oyuncunun biletini kesti.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER MESAİSİ BAŞLADI

Bu sezon Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde iddialı bir şekilde yarışı sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarına başlandı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçti. Yapılacak takviyelerin yanı sıra gidecek isimlerde netlik kazanmaya başladı.

İSMAİL KARTAL "BURAYA KADAR" DEDİ

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın biletini kestiği isimlerden biri de Luan Peres oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; Sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan Brezilyalı stoper ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Önümüzdeki yaz gelecek olan teklifler değerlendirilecek.

SADECE 23 MAÇA ÇIKTI

2022'nin yazında 5.23 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luan Peres, şu ana kadar yalnızca 23 resmi maça çıkabildi. 1707 dakika sahada kalan 29 yaşındaki stoper, 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.

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